Fuoco, nella notte, in un attività commerciale per la vendita di tabacchi nel quartiere di Sant'Elia,

a Cagliari, in via Schiavazzi.

Le fiamme hanno distrutto il distributore automatico per la vendita dei tabacchi e la serranda d'ingresso coinvolgendo l'interno del locale.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura evitando che il rogo potesse propagarsi all’intera attività commerciale e agli appartamenti sovrastanti.

Avviati anche gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Sul posto anche la Polizia di Stato.

