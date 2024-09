Passeggiava di notte in via San Benedetto, a Cagliari, e nello zaino aveva dieci panetti di hashish per un peso totale di circa un chilo.

Nei guai è finito un quarantenne di Maracalagonis: a fermarlo sono stati gli agenti della squadra Volante della Questura di Cagliari, che sono stati insospettiti dal nervosismo mostrato durante le operazioni di identificazione.

Così è scattata la perquisizione, che ha portato alla scoperta della droga che portava sulle spalle. I controlli sono stati estesi all’abitazione, con la collaborazione dei Falchi della squadra Mobile: qui sono state trovate sei piante di marijuana, ma c’erano anche un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il quarantenne è stato tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di coltivazione illegale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

(Unioneonline/E.Fr.)

