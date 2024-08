Richiedere o rinnovare il passaporto alle Poste senza andare in Questura? A Cagliari, da domani, sarà possibile. Il servizio sarà attivo a partire dal 6 agosto per tutti i residenti e per chi ha il domicilio in città. I cittadini così potranno presentare la documentazione direttamente allo sportello dell'ufficio postale e potranno ricevere il passaporto anche a domicilio.

Il servizio è già stato avviato in altri diversi comuni con meno di 15 mila abitanti, nell’ambito del Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale - promosso dal Governo e da Poste Italiane per favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese ed il superamento del digital divide nei territori.

Accogliendo la proposta del Ministero dell'Interno, Poste Italiane ha esteso il servizio anche ai comuni grandi, tra i quali è stato individuato anche quello di Cagliari. Il servizio sarà attivo nei seguenti uffici postali: via Francesco Fara 11; via San Benedetto 57/a; via Liguria 36; via Giuseppe Biasi 25; via Zagabria 50; via Simeto 24; via Roma 25; via Stamira 25; viale Poetto 18; viale Trieste 161; via Pasquale Tola 16; via della Pineta 243; via Dante Alighieri 36; via Monte Santo 30; piazza del Carmine 27; via Salvo D'Acquisto 1 (Pirri); via Enrico Carboni Boi 16.

