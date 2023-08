C’è un’auto parcheggiata in divieto a ridosso della curva di una strada stretta, l’ambulanza non passa e nessuno interviene perché il servizio rimozioni dopo una certa ora si ferma, se non ci sono urgenze impellenti.

Non è la prima volta e non sarà l’ultima che scene del genere si vivono nel quartiere della Marina, a Cagliari.

A pagarne le conseguenze, questa volta, è un equipaggio di volontari a bordo di un mezzo di soccorso che, per fortuna, non trasportavano nessun paziente. L’ambulanza è rimasta bloccata in vico Barcellona a causa di una Cinquecento che impediva la svolta.

Inutile, stando alla denuncia dei soccorritori, chiedere aiuto al carro attrezzi: il sabato sera dopo le 20 non arriva. Gli agenti della polizia locale si sono messi a disposizione, ma non possono effettuare la rimozione.

Intanto dalla centrale operativa del 118 sono arrivate alcune chiamate per interventi da effettuare: gli operatori fermi alla Marina hanno dovuto dichiarare di essere impossibilitati causa parcheggio selvaggio.

