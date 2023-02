Condotta rotta e riparata nei giorni scorsi. Ma forse non nel modo migliore: c’è un nuovo guasto nella rete idrica che alimenta la zona di San Benedetto tra via Palestrina e via Pergolesi, a Cagliari.

Questa mattina centinaia di residenti sono rimasti senz’acqua a causa di una grossa perdita all’altezza dell’incrocio tra le due popolosissime strade.

Gli operai di Abbanoa erano intervenuti nello stesso punto, per il medesimo motivo, già mercoledì mattina: il disservizio si era manifestato dalla sera precedente e si era protratto fino all’ora di pranzo. Oggi, sabato, nuova giornata di disagi.

