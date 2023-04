Via Anglona, via Cornalias e via Monteponi: sono solo alcune delle vie del quartiere di Is Mirrionis a Cagliari con la pavimentazione stradale completamente usurata o addirittura, in alcuni punti, del tutto assente.

Una situazione di disagio per gli abitanti della zona, tra cui tanti studenti universitari, che giornalmente sono costretti a fare i conti con buche – a tratti molto profonde – che hanno causato cadute e incidenti anche di grave entità. Tra i punti maggiormente critici spicca proprio via Is Mirrionis segue numerazione, una traversa sulla destra di via Cornalias.

«Questa è una zona molto frequentata dagli studenti universitari, tanti tra di noi hanno la casa qui. La situazione delle strade ci espone costantemente a rischi e a disagi quotidiani dovuti a buche e parti dissestate che rischiano di farci inciampare o cadere», fa presente Jole Dessì, studentessa universitaria di 25 anni.

A rincarare la dose anche Alessandro Fadda, consigliere comunale. «Sono vari i punti in condizioni davvero pessime, ormai già da anni. Bisogna intervenire subito e porre rimedio a una situazione disastrosa: tutte queste sono vie molto trafficate, tra l’altro vicino all’Ospedale del Santissima Trinità e al mercato di via Quirra la viabilità deve essere il più agevole possibile mentre attualmente è piuttosto ostico potersi muovere.

Non solo Is Mirrionis: anche il rione di San Michele presenta analoghe problematiche e per accorgersi di ciò basta passare per via Hermada e via Monte Sabotino, tra le vie maggiormente segnate dall’incuria. L’asfalto in più parti - soprattutto in quelle centrali - manca del tutto, le macchine sono costrette a spostarsi quasi in prossimità dei parcheggi ma anche in questo caso sono obbligate ad evitare resti di mattonelle dai marciapiedi divelti, tratti sabbiosi e resti di pietre. Tutto ciò, unito all’alta velocità degli automobilisti, rende le vie tra i punti maggiormente rischiosi in cui transitare.

«Quello che noi studenti universitari chiediamo, così come tutti gli altri abitanti di questi due rioni - conclude Jole Dessì – è la possibilità di rifare il manto stradale il prima possibile».

Cadute, distorsioni, danni alle sospensioni: sono problematiche all’ordine del giorno con cui i residenti e le vetture che giornalmente passano per queste vie devono fare i conti, in attesa di un intervento sempre più urgente e necessario per poter finalmente circolare in totale sicurezza.

© Riproduzione riservata