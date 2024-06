Quattro anni di carcere a Ilaria Gaviano, 39enne cagliaritana, e l'assoluzione per Ciprian Baicenau, rumeno 46 enne.

Questa la sentenza letta dal giudice del Tribunale, Giorgio Altieri, che accoglie solo in parte la richiesta della pm Rita Cariello al processo con rito abbreviato per di rapina e per la morte come conseguenza di altro reato di Mario Mulas, l'uomo di 75 anni trovato senza vita l'8 ottobre in viale Elmas nel piazzale dell’azienda che gestiva con i figli.

Gaviano è difesa dall'avvocato Carlo Demurtas, Baicenau dal legale Carlo Amat. La famiglia della vittima su è costituita parte civile con il legale Luca Sannio.

Mulas era stato trovato di domenica mattina, privo di vita, nel piazzale dell’attività di gommista appartenente alla famiglia. Era caduto nel tentativo di uscire dalla finestra di casa, dopo aver subito una rapina, che secondo l’accusa era stata messa a segno dai due imputati. Rinchiuso in una stanza, il settantacinquenne aveva provato a liberarsi, ma una caduta gli era stata fatale.

Gaviano, interrogata, aveva ammesso di aver rubato a casa della vittima enne e di essere fuggita con il furgone dell'uomo.

© Riproduzione riservata