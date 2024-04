I militari del Battaglione Trasmissioni “Gennargentu” dell’Esercito hanno inaugurato in Sardegna la staffetta solidale denominata “RUN4HOPE”, correndo per circa 10 Km tra le vie di Cagliari e giungendo al Parco della Musica per la consegna del testimone.

Presente una rappresentanza delle associazioni AIL e AIRC, un Info-point dell’Esercito e una rappresentanza dell’Associazione Italiana Arbitri che con un simbolico fischio ha dato inizio all’attività.

«L’edizione di questo anno – si legge in una nota – è dedicata alla lotta alle Leucemie, Linfomi e Mieloma a sostegno dell’Associazione AIL ed è partita oggi contemporaneamente in ogni Regione, dopo un lungo viaggio percorso in ogni angolo d’Italia, si concluderà il prossimo 21 aprile.

Il progetto della “Staffetta podistica solidale Run4Hope” è promosso dall’Associazione Run4Hope Italia Onlus, con l’esclusivo scopo di raccogliere fondi a sostegno di primarie organizzazioni nazionali impegnate nella ricerca e/o assistenza in ambito medico/sanitario.

L'Esercito Italiano concedendo il patrocinio alla manifestazione, ha voluto sottolineare l'importanza nazionale dell'iniziativa tesa a condividere, attraverso il passaggio del testimone, un messaggio di altruismo e di impegno, pienamente condivisi dagli uomini e dalle donne dell’Esercito, che fanno del coraggio, della preparazione professionale e dello spirito di corpo i principi cardine su cui si fonda e a cui ogni militare si ispira quotidianamente».

