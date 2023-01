Eseguite a Cagliari, in viale Buoncammino, le piantumazioni di sostituzione di sei Jacaranda, le caratteristiche piante che – con le fioriture autunnali ed estive – colorano la città di viola.

Gli esemplari erano stati rimossi nelle scorse settimane, in prossimità dell'ex Caserma Carlo Alberto. L'intervento si era reso necessario per preservare l’incolumità pubblica, dopo che i tecnici comunali hanno verificato l'instabilità delle piante inserite nella classe D, “di propensione al cedimento con gravità estrema”.

«L'Amministrazione prosegue nella sua politica di garantire la sicurezza dei cittadini e al contempo mantenere inalterato il numero di alberi presenti in città con piantumazioni di sostituzione - commenta il vicesindaco e assessore del Verde pubblico, Giorgio Angius -. Oggi siamo intervenuti nel viale Buoncammino, con la messa a dimora di esemplari adulti di Jacaranda nel tratto vicino a Porta Cristina. Oltre all'intervento di mantenimento del bilancio arboreo cittadino, continuano i lavori di implementazione del Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica e della Città Metropolitana per la forestazione urbana: tra Monte Urpinu, San Michele e via San Paolo, Cagliari potrà contare nel prossimo futuro su circa 45mila nuovi alberi, che costituiranno un valore aggiunto per una città sempre più verde».

