“Compro oro on the road”, l'indagine itinerante dell’inviato di Striscia la Notizia Max Laudadio sui “trafficanti d'oro” abusivi, ha fatto tappa a Cagliari.

Nel servizio mandato in onda su Canale 5 Laudadio e i suoi “complici” hanno girato per alcune zone della città – vicino alla stazione, a San Michele, a Sant’Elia – incontrando «vari soggetti disposti ad acquistare il metallo prezioso per strada, incuranti della sua provenienza».

«C'è chi rivenderebbe l'oro all'estero, chi sponsorizza la propria attività sui social e chi si propone anche come spacciatore di droga», spiega Striscia lanciando il servizio.

Tra i compratori “on the road”, alcuni sono stranieri, alcuni sono italiani, alcuni intavolano le trattative in strada, altri in auto, altri ancora sono disposti a “concludere” a casa.

Alla fine l'inviato riesce a intervistare uno dei compratori, che prima nega e poi, messo alle strette, ammette che comprare e vendere oro per strada, senza passare per negozi e canali legali e autorizzati, è un pericoloso modo per «alimentare i furti».

