Momenti di tensione questo pomeriggio a Cagliari, in via San Saturnino, dove le forze dell’ordine sono intervenute per sedare una lite in famiglia. Coinvolti due fratelli che, forse per un malinteso o qualche conto in sospeso, hanno perso il controllo, facendo scattare l’allarme.

Uno dei due, al culmine della lite, avrebbe iniziato a dare testate a un elettrodomestico, provocandosi profonde ferite. Poco dopo, ricostruzione ancora al vaglio degli agenti, avrebbe impugnato un coltello, minacciando il fratello.

L’arrivo della Polizia ha scongiurato il peggio. La madre, dopo l’accaduto, si è sentita male ed è stata portata in ospedale dagli operatori del 118.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata