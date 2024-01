Scuole da polo nord, gli studenti del liceo Euclide di Cagliari non ci stanno. E il primo giorno di lezione dopo le vacanze di Natale diventa un giorno di protesta.

«Esprimiamo profonda insoddisfazione. La mancanza di riscaldamento nelle aule è inaccettabile e va a discapito del benessere degli studenti e del personale scolastico», dicono i rappresentanti degli studenti. E poi: «Chiediamo alle autorità competenti di intervenire immediatamente per risolvere questa situazione, garantendo un ambiente di apprendimento adeguato e sicuro. L'istruzione è fondamentale, e la mancanza di condizioni adeguate compromette il diritto degli studenti a una formazione di qualità. Si prega di considerare questa dichiarazione come rappresentativa della preoccupazione diffusa tra la comunità scolastica».

Come forma di protesta gli studenti hanno scelto di non entrare in classe e non frequentare le lezioni, mentre chi era già entrato ha scelto di uscire, nonostante il rischio di sanzioni disciplinari, per le condizioni di grande disagio.

© Riproduzione riservata