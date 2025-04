Sono 12 i lavoratori irregolari sorpresi a Cagliari nell’ambito di controlli dell’Ispettorato area metropolitana (IAM) effettuati nel weekend in bar, ristoranti e altri locali della movida.

Nell’hinterland cittadino in un locale adibito a bar, ristorante e pizzeria sono stati ben cinque i lavoratori sorpresi a lavorare in nero: un cuoco, un lavapiatti, due camerieri e un addetto alla consegna a domicilio. In una pizzeria in città, invece, è stata accertata la presenza di un cuoco senza regolare contratto né assicurazione. Per entrambe le attività, oltre alle sanzioni, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per il superamento della soglia del 10% di lavoro.

Sempre nello scorso fine settimana sono stati effettuati due ulteriori controlli in altrettanti locali della “movida” cagliaritana con il supporto di polizia locale e carabinieri.

Nel primo locale scoperti due disc jockey dotati di propria attrezzatura e tre performer di uno spettacolo dedicato ad una band musicale per i quali non è stata trasmessa la comunicazione preventiva.

Nel secondo locale sorpreso invece un disc jockey totalmente sprovvisto di comunicazione preventiva di assunzione, di tutele normative e assicurative: per lui verrà contestata la maxisanzione per lavoro nero nonché adottata la sospensione dell’attività imprenditoriale per il superamento del limite legale di lavoro nero.

