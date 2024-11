Aggrediti in strada per un parcheggio. È accaduto a Cagliari, dove una famiglia - padre, madre e figlio, rispettivamente di 50, 40 e 24 anni - è finita in ospedale.

Il più grave è il padre ricoverato con una prognosi di 70 giorni. Arrestati dalla polizia gli aggressori, tre giovani tra i 25 e i 30 anni.

L'episodio è avvenuto a mezzanotte in via Mameli in pieno centro, nella zona della Movida di Cagliari.

Da quanto si apprende la famiglia avrebbe avuto una discussione con i giovani per un posto auto. Qualche parola di troppo potrebbe aver fatto degenerare la lite. Padre, madre e figlio sono stati colpiti ripetutamente.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti della squadra volante.

I tre aggressori sono stati subito bloccati mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale. Per i tre giovani sono scattati gli arresti con le accuse di lesioni gravi.

