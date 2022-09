Stava camminando sul marciapiede tra via Goito e via Pastrengo, quando è inciampata sul basamento d’appoggio, non segnalato, di un cartello stradale che doveva essere provvisorio, ma è lì dal 2019.

È un referto medico pesante quello causato dalla caduta, per una residente del quartiere di Cagliari: ha urtato a terra il volto, i denti, il naso, il mento e le ginocchia, subendo traumi diffusi diagnosticati al pronto soccorso e in Chirurgia Maxillo-facciale.

La denuncia arriva da Patrizia Tramaloni, che a lungo ha guidato il comitato di via piazza d’Armi, dopo i crolli e nel periodo della ricostruzione della zona.

“In sala gessi”, spiega raccontando la disavventura della vicina, “le è stata ingessata la mano fratturata, con prognosi di trenta giorni, perdita di autonomia funzionale e impossibilità a supportare il marito invalido”.

Per Tramaloni si tratta “dell’ennesimo danno subito, a carico dei cittadini, questa volta anche fisico, a causa delle incompiute. Nel 2019, anno in cui il cantiere è stato chiuso, la segnaletica verticale non era ancora stata installata. Stiamo ancora aspettando”, è l’amara conclusione.

(Unioneonline/EF)

© Riproduzione riservata