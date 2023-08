Abbanoa interviene sul serbatoio di San Vincenzo, a Cagliari, ed ecco che nella giornata di domani, mercoledì 30 agosto, alcune zone della città potrebbero subire disservizi nell’erogazione idrica.

Si tratta di Stampace, tra via La Vega, via Università e via Liguria, della zona Vittorio Veneto, tra viale Merello, via Is Maglias e il corso Vittorio Emanuele, e la zona di piazza Yenne, con via Manno, via Santa Margherita e Ospedale civile coinvolti.

«L’erogazione idrica alle utenze», fanno sapere dal Comune, «sarà garantita dall’accumulo nei serbatoi, solo se le lavorazioni si prolungheranno oltre l’orario stabilito, in funzione dei consumi e con l’esaurirsi delle scorte non potranno dunque escludersi disservizi nei punti più alti degli abitati».

Una volta che l’erogazione sarà tornata alla regolarità, inoltre, è possibile che l’acqua sia temporaneamente torbida.

