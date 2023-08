Incidente tra un’auto e un’ambulanza questa mattina intorno alle 12,30 in viale Marconi: il bilancio è di una bimba contusa, a causa della cintura di sicurezza che per fortuna indossava, e di qualche piccolo infortunio per gli operatori del 118.

Stando a una prima ricostruzione, il mezzo di soccorso stava procedendo da Cagliari verso Quartu, nella corsia riservata, quando l’utilitaria, guidata da una donna, che viaggiava con la figlia a bordo, è sbucata dal parcheggio di un negozio di articoli per la casa.

L’immissione sarebbe stata improvvisa e l’autista dell’ambulanza non ha potuto fare niente per evitare l’impatto.

Solo lievi conseguenze per i coinvolti. Pesanti, invece, le ripercussioni per il traffico in direzione del capoluogo: si è creata una lunga colonna di auto, smaltita solo con la rimozione dei veicoli coinvolti.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata