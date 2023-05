Duecentoquaranta letti in più per gli studenti universitari. Aprirà tra qualche giorno a Cagliari il nuovissimo studentato Campus La Plaia Emilio Lussu, appena realizzato dall’Ersu, che nel contempo porta da 180 a 250 € al mese per dieci mesi l’anno il contributo per l’affitto di stanze di appartamenti a studenti fuori sede in case private.

A La Plaia c’è anche una mensa da 400 posti, in grado di servire 1600 pasti al giorno.

Abbiamo sentito il presidente dell’Ersu Cosimo Ghiani, il rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, il presidente della Regione, Christian Solinas, e il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

