D’ora in poi le persone con difficoltà motorie e i disabili potranno contare su un servizio di supporto e assistenza alla stazione dei treni di piazza Matteotti a Cagliari. È stata infatti inaugurata stamane la “sala blu”, uno spazio in cui i viaggiatori potranno richiedere assistenza a personale appositamente qualificato, che li accompagnerà a ritirare il biglietto e a salire sul treno fino al posto a sedere, portando i bagagli a bordo, metterà a disposizione una sedia a rotelle e offrirà assistenza sia in salita che in discesa dal treno tramite un carrello elevatore.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato). Uno spazio di circa 100 metri quadrati realizzato secondo i più evoluti standard di progettazione, e dotato di una sala d’attesa. La sala blu è la prima in Sardegna, ed è la sedicesima in tutta Italia. Il servizio è operativo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 6:45 alle 21:30. Coordinerà i servizi di assistenza in 8 stazioni dislocate sul territorio sardo: Cagliari, aeroporto di Elmas, Macomer, Olbia, Oristano, Ozieri Chilivani, San Gavino e Sassari.

«Le sale blu sono un simbolo d’inclusione, di qualità e dell’impegno che Rfi e Ferrovie dello Stato hanno assunto nei confronti delle persone con problemi motori – ha detto Daniele Moretti, direttore circolazione Rfi – puntiamo ad ampliare questo servizio successivamente anche ad altre stazioni ferroviarie dell’Isola. In Sardegna la nostra direzione sta investendo circa 14 milioni di euro con l’obiettivo non solo di offrire più servizi, ma soprattutto di rendere più accessibili le stazioni».

Nella sua prima uscita pubblica da quando è entrato nella Giunta Solinas, il neo assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro ha detto che «a Cagliari il trasporto ferroviario è una realtà che offre un servizio quotidiano a tantissimi studenti, lavoratori, ma anche turisti, e può rappresentare la speranza e il futuro per la nostra Isola perché anche il trasporto su ferro può aiutare la Sardegna a riaffermare il diritto alla continuità territoriale interna di cui da tempo si parla. Mi auguro che altre stazioni dell’Isola possano contare presto su questo tipo di servizi che le rendano accessibili davvero a tutti».

Presente al taglio del nastro anche l’assessore alla Mobilità del Comune di Cagliari Alessio Mereu: «Si tratta di una nobile iniziativa che va ad aggiungersi ad altre che la nostra amministrazione ha avviato – ha dichiarato – progetti importanti che consentiranno migliori condizioni di vita alle persone meno fortunate». Mereu ha ricordato in questo senso il progetto di realizzazione di un centro intermodale in piazza Matteotti dove confluiranno tutti i mezzi di trasporto pubblico. «Perciò, il servizio inaugurato oggi da Rfi faciliterà gli utenti che arriveranno alla stazione. L’amministrazione sta lavorando per abbattere le barriere architettoniche e sono in corso interlocuzioni con il Ctm per rendere le fermate accessibili a chi ha difficoltà motorie».

Alla fine della cerimonia di inaugurazione, l'arcivescovo Giuseppe Baturi ha benedetto la sala.

