Erano (e continuano a essere) una delle incognite legate al grande cantiere di via Roma, tema della campagna elettorale terminata pochi giorni fa: gli alberi che andranno a formare quella lunga promenade verde (oltre cinquemila metri quadrati) voluta dall’archistar Stefano Boeri andranno a coprire il cono visivo dalla Marina al porto?

Da ieri i primi sono comparsi in cantiere e gli operai hanno cominciato la piantumazione all’interno della vecchia “Passeggiata scoperta”. La filosofia che gira attorno è quella della forestazione urbana della città, per tutelare la biodiversità, combattere gli effetti del cambiamento climatico e purificare l’aria: con la piantumazione di più di 200 nuovi alberi si garantisce la creazione di un nuovo parco cittadino accessibile da tutto il fronte di Via Roma.

L’obiettivo del progetto è quello di “contribuire ad aumentare la presenza di verde, in grado di trattenere polveri sottili e assorbire CO2, oltre che mitigare il microclima”. Se l’impresa sta cominciando a piantare i nuovi alberi significa (forse) che la prima parte del cantiere è in dirittura d’arrivo (si era detto a fine luglio). La Soprintendenza, in merito, si è già espressa: le specie scelte non dovranno offuscare il paesaggio.

