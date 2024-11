Via Lepanto è una delle tante strade della Marina "ridotte" a causa dei lavori in via Roma, con la parte iniziale prima del Consiglio regionale (quella dalla quale le auto salirebbero direzione via Cavour e via dei Pisani) utilizzata come parcheggio. Anche se non si potrebbe.

È avvenuto più volte solo nella serata di oggi. Prima un'auto posteggiata quasi sulle strisce pedonali, nel passaggio sotto i portici di via Roma: è rimasta lì diverse decine di minuti. Poi, a poche ore di distanza, un'altra macchina qualche metro più avanti, sempre al centro della carreggiata.

Curioso capire chi siano i proprietari: un politico, visto che il Consiglio è lì a pochi metri, o qualche residente? Di certo, almeno nel primo caso, la multa è arrivata inevitabile.

(Unioneonline/r.sp.)

