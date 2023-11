L’ambasciatore della Spagna in Italia e a San Marino è stato accolto dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, al palazzo civico di via Roma.

Miguel Angel Fernandez-Palacios Martinez, in città per impegni istituzionali che lo hanno portato anche a Selargius dove, al “Pitagora” è stato finanziato un corso di lingua spagnola con fondo arrivati direttamente dalla penisola iberica, ha colto l’occasione per sviluppare la conoscenza della politica in Sardegna.

I due rappresentanti istituzionali hanno avuto modo di parlare di temi legati all'attualità e ai possibili futuri sviluppi nella collaborazione tra Cagliari e la Spagna.

Truzzu ha donato all'ambasciatore un libro sulla storia di Ottone Baccaredda e sulla sua visione di una Cagliari moderna e affacciata sul mare.

