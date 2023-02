Sono riusciti ad impossessarsi dei soldi custoditi nella cassa del bar Josè, al piano terra del palazzo comunale di piazza De Gasperi a Cagliari, i ladri che questa notte hanno fatto irruzione nei locali.

Dopo aver sfondato la vetrata della porta, sono entrati all’interno del bar rovistando tra bottiglie e contenitori dei dolciumi, manomettendo poi la cassa e riuscendo a metter le mani su almeno duemila euro, come raccontano i gestori, i fratelli Corrado ed Emanuela Picci.

I ladri hanno poi raggiunto i piani superiori nel tentativo di trovare probabilmente altri quattrini. Hanno invece danneggiato alcuni armadi e rovesciato sul pavimento documenti.

Ad accorgersi del raid sono stati gli uscieri che verso le sei meno un quarto hanno aperto il Comune. Per terra, tra il bar e la loro postazione, pacchi di caramelle sparsi nell’androne. In piazza De Gasperi sono arrivate le pattuglie della Squadra Volante e la polizia scientifica per i rilievi.

Da tempo nel palazzo comunale manca il servizio di guardiania, come hanno fatto notare numerosi dipendenti.

