Niente tavolini all’aperto per lo storico Bar Mariuccia di Pirri. Gli uffici comunali hanno rigettato la richiesta di concessione di suolo pubblico presentata dai titolari, che chiedevano di poter usufruire di uno spicchio di marciapiede in piazza Italia.

La domanda era stata depositata il 3 ottobre. La conferenza di servizi, necessaria per avere i pareri di tutti gli enti comunali coinvolti, era stata convocata per metà novembre. Ma mancavano dei documenti. Così il termine per la presentazione era stato fissato per il 12 dicembre.

I titolari di Mariuccia avrebbero dovuto produrre «la rappresentazione grafica o fotografica a colori degli elementi che si intendono posizionare all’interno dell’area richiesta, comprensiva di tutte le loro misure e la loro colorazione definitiva». Gli elaborati non sono arrivati. E la richiesta di concessione è stata rigettata.

