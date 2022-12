Stop alla musica in piazza Martiri, a Cagliari: a fermare il violinista Jacob Gonzalez questa sera sono arrivati gli agenti della polizia municipale. Il musicista alcuni mesi fa era diventato protagonista di una polemica – poi conclusa con un abbraccio – con una negoziante della zona, che aveva chiamato i carabinieri perché infastidita dalle note dello strumento, irradiate da un piccolo amplificatore.

Oggi Gonzalez finisce al centro di uno scontro politico. Perché a denunciare l’intervento della polizia locale è il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Fabrizio Marcello: «Un artista di strada cacciato perché la sua musica pare fosse troppo alta», attacca, «stiamo parlando di un artista che esegue magistralmente ottima musica. Purtroppo», ed ecco l’affondo contro l’amministrazione, «il sindaco Paolo Truzzu sta per portare in aula il nuovo regolamento di polizia urbana, quello che vieta di stendere gli indumenti, e vuole un Comune forte con i deboli, mentre la città è nel caos: cantieri fermi ovunque, traffico, Castello irraggiungibile e sporcizia dappertutto. E loro pensano a chi suona gratuitamente per allietare i passanti e vogliono cacciare chi chiede l’elemosina».

