Il sangue freddo di un carabiniere ha permesso di sventare un drammatico tentativo di suicidio in un parco di Cagliari.

L’allarme è arrivato alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dell’Arma alle prime luci del mattino: un giovane aveva chiamato il 112, annunciando appunto l’intenzione di farla finita.

Il militare che ha preso la chiamata è però riuscito a intavolare con il ragazzo un discorso e rasserenarlo, prendendo tempo. Nel frattempo sul posto sono intervenuti i colleghi del Radiomobile, che hanno rintracciato e soccorso il giovane, che aveva appena tentato di procurarsi delle lesioni alle braccia con un coltello.

Sul posto è arrivato anche il personale del 118, che ha preso in consegna il ragazzo, non in pericolo di vita, trasferendolo in ospedale per le cure del caso.

(Unioneonline/l.f.)

