Un colpo dopo l’altro, tra i bar e i ristoranti del Quartiere del Sole. Gli ultimi, in ordine cronologico, ai danni di Experience Sea Food, in viale Poetto, preso di mira per tre notti consecutive. C’è un ladro a terrorizzare le attività commerciali cagliaritane.

A dare l’allarme sui social è Massimo Mameli, titolare di un altro noto locale della zona, Mamo Pizza, che ne tratteggia l’identikit: «È alto, magro, ha i capelli neri, corti e ricci». Poi spiega: «Sta eseguendo una serie di furti in tutta la zona, sembrerebbe prediligere le attività commerciali. Le forze dell’ordine lo conoscono bene, lo hanno trovato più volte con la refurtiva, ma non possono arrestarlo».

Così, nel frattempo, il malvivente accresce il bottino personale. E ciò che riesce a sottrarre, spiega Mameli, si dice venga venduto al mercatino di Sant’Elia: «Conosco lo stato d'animo di chi viene bersagliato in questo modo», scrive il titolare di Mamo Pizza riguardo al triplice attacco subito da Experience Seafood, «all'improvviso si aggiunge una nuova, grande preoccupazione alle tante altre presenti. La notte non si dorme più e non si riesce più a fare bene il proprio lavoro. Non ci si sente più sicuri e si comincia ad acquisire consapevolezza che, in questa dimensione dove si gioca sporco, si è soli: nessuno può tutelarti, nessuno può difenderti».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata