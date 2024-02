Ha messo alcune cassette sul marciapiede, per attirare la clientela. Ma il 13 gennaio davanti al civico 190 di via Dante, a Cagliari, sono passati anche gli agenti della polizia locale. Che hanno rilevato l’occupazione abusiva di suolo pubblico per 1,80 metri quadri da parte del titolare della rivendita “Puddu Ortofrutta”, per poi staccare un verbale di contestazione della violazione.

Ma non è finita la disavventura per uno dei “resistenti” di una strada con sempre più serrande abbassate, dove si stanno facendo anche i conti con il cantiere per i lavori di riqualificazione.

Oggi è stata emessa anche la determinazione del dirigente comunale, Alessandro Cossa, che impone la chiusura dell’attività commerciale per 4 giorni: salvo ricorsi, Puddu Ortofrutta non potrà aprire dal 22 al 25 febbraio. Questa la pena da scontare per aver messo alcune cassette sul suolo pubblico.

