È di tre feriti gravi, in codice rosso, il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 18,30 in viale Monastir, all’altezza di via Ticca, alle porte di Cagliari.

Due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violentissimo. A bordo di uno dei veicoli c’era solo il guidatore: tra i coinvolti è quello che ha riportato le conseguenze peggiori ed è stato trasportato al Brotzu.

Sull’altro c’erano padre, madre e figlio di 10 anni. Il piccolo è stato trasferito nello stesso ospedale. Per la mamma l’ambulanza è stata dirottata al Policlinico, per non sovraccaricare il pronto soccorso del San Michele.

Lo scenario dopo lo schianto aveva lasciato presagire il peggio. Ma per fortuna, stando a quanto si apprende, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Due di loro sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità.

