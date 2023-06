Hanno forzato un distributore automatico in piena notte, ma non avevano fatto i conti con la videosorveglianza, che ha consentito alla Polizia di Stato di individuarli rapidamente e arrestarli in flagranza di reato.

In manette sono finiti due uomini, di 29 e 31 anni, che a Cagliari, nel quartiere di San Michele, avevano utilizzato un piede di porco in un locale h24 per rubare 142 euro in monete. Ad allertare la Sala operativa della Polizia, nella notte tra domenica e lunedì, la società di vigilanza, che ha segnalato il furto in atto.

All’arrivo delle pattuglie i due giovani erano già fuggiti con il contenitore delle monete, ma le telecamere hanno consentito di inquadrare le fattezze e l’abbigliamento indossato. Così, poco dopo, gli agenti hanno individuato i due autori del furto in una via non distante dal distributore automatico, a bordo di un’auto. All’interno del veicolo c’erano anche i soldi rubati, il piede di porco utilizzato e dei guanti in gomma.

I due uomini sono stati accompagnati in Questura e trattenuti in stato di arresto per il reato di furto in aggravato. Gli arresti sono stati poi convalidati dal Gip, senza l’applicazione di misure cautelari.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata