Fogne intasate e miasmi a Sant’Elia. Dovrebbe intervenire Area, ma non lo fa. Così oggi sono arrivati gli operai del Comune. E il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu attacca l’agenzia regionale per l’edilizia abitativa.

«Per l’ennesima volta siamo dovuti intervenire per liberare le fogne dei palazzi di Sant’Elia», spiega il primo cittadino, «da 20 giorni le nostre richieste di intervento ad Area sono cadute nel nulla. Eravamo arrivati a condizioni insostenibili».

L'intervento del Comune sulle fogne di Sant'Elia

Sinceramente, aggiunge Truzzu senza giri di parole, «mi sono rotto le scatole di questa situazione in cui non si ha alcun rispetto delle persone che vivono lì e si scaricano le responsabilità sul Comune».

Più volte è stato chiesto o ad Area di intervenire per riqualificare l’intera rete fognaria, ma «se non è in grado lo dica una volta per tutte e metta il Comune nella condizione di farlo al suo posto. La salute e la dignità dei cittadini non possono aspettare».

