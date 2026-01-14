Gli operai hanno lavorato dalle 8,30 per eliminare il pino pericolante - che verrà poi sostituito con un nuovo esemplare - e così al termine dell'intervento è stata riaperta al traffico via Giussani, a Cagliari.

La chiusura della strada, da sabato scorso, aveva creato enormi problemi e disagi alla viabilità nella zona di Buoncammino, con file interminabili in viale San Vincenzo e viale Merello.

Il Comune è intervenuto appena ha ottenuto il via libera dalla soprintendenza per la rimozione del pino che rischiava di cadere dopo le violenti raffiche di vento che hanno colpito Cagliari tra venerdì e sabato. Dunque nel primo pomeriggio sono sparite le transenne dalla salita di viale Buoncammino con la riapertura di via Giussani e la conclusione di difficili giornate sul fronte del traffico in città.

