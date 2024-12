Nella notte tra sabato e domenica, in via Is Mirrionis, due uomini sono stati sorpresi in flagranza mentre cercavano di forzare l’ingresso di un negozio con un piede di porco.

Appena hanno visto gli agenti di polizia si sono dati alla fuga e uno dei malviventi ha fatto perdere le proprie tracce. L’altro, invece, pur scagliando contro i poliziotti lo stesso piede di porco, è stato fermato e bloccato all’interno del Santissima Trinità. Si tratta di un 44enne, che ha dichiarato false generalità ma è stato comunque identificato grazie alle impronte digitali, visti i precedenti in materia di furti e droga.

L’uomo è stato dunque tratto in arresto per i reati di rapina impropria e per aver fornito false generalità.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata