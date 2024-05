Un grande spavento e qualche contusione ma soprattutto danni alle auto sono la conseguenza di due incidenti stradali avvenuti durante la notte e all’alba in via Bonaria e sull’asse mediano di scorrimento.

In entrambi i casi i veicoli sono usciti di strada per ragioni che gli agenti della Polizia Locale di Cagliari stanno ancora accertando.

Per soccorrere i conducenti sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno portato i feriti in ospedale. Per fortuna dopo le medicazioni e un periodo di osservazione la prognosi è risultata di pochi giorni.

Nell’incidente sull’asse mediano sono in corso verifiche per comprendere se a causare l’uscita di strada del veicolo possa essere stato il fondo stradale ancora bagnato per le consistenti piogge della nottata.

© Riproduzione riservata