Due incidenti ieri a Cagliari con una dinamica simile e nello stesso punto, l’incrocio in via Is Mirrionis.

Intorno alle 13 lo scontro tra un’auto e una moto e il centauro è finito al pronto soccorso del Santissima Trinità in codice verde; il secondo in serata, alle 19. Ferito sempre il motociclista, rivelatosi un uomo già noto alle forze dell’ordine che aveva la patente revocata da oltre 5 anni e che è stato anche sanzionato. Per lui codice giallo, mentre la moto è stata sottoposta a fermo amministrativo per 90 giorni: era senza la revisione e di proprietà di un’altra persona.

Per i rilievi è intervenuta la Polizia municipale: alla base dei due episodi l’eccessiva velocità e il sorpasso in corrispondenza di un incrocio.

