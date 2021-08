Dopo lo screening riapre a Cagliari il mercato civico di via Quirra. Il sindaco Paolo Truzzu ha emanato un’apposita ordinanza: "Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica e della salubrità del mercato di via Quirra. Disposizioni in merito ai tamponi necessari per la conclusione dell'analisi epidemiologica".

"L'accesso al Mercato – spiega il primo cittadino - sarà interdetto agli operatori che, essendo soggetti alla terza indagine epidemiologica dell'8 agosto 2021, non vi dovessero partecipare per qualunque ragione. Detti operatori - precisa inoltre l'ordinanza - potranno essere riammessi al Mercato solo a seguito di un ulteriore tampone con esito negativo realizzato successivamente all'8 agosto presso le competenti strutture sanitarie".

Il mercato era stato chiuso dopo la scoperta di vari positivi al coronavirus.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata