Sono due gli incidenti che si sono registrati in serata a Cagliari, dopo le 19.

Il più grave in viale Ciusa, dove un’anziana è stata investita mentre attraversava. La donna, che ha riportato un trauma cranico, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Stando a quanto si apprende dopo i primi controlli, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato.

Meno preoccupante lo stato di salute di un uomo che viaggiava in sella a uno scooter in via Cadello, rimasto coinvolto in un ulteriore scontro (a questo episodio si riferisce la foto). Anche per lui è stato necessario l’intervento di un’ambulanza ma le sue condizioni non sono gravi: il 118 gli ha assegnato un codice giallo. I rilievi sulla dinamica verranno riversati nel verbale della polizia locale.

