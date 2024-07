Dodici ragazzi, sei dalla Sardegna e sei dalla Turchia, sono pronti a intraprendere un’avventura unica nel mondo dell’imprenditoria grazie a "Edu-larp to IT", un innovativo progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+. Attraverso colloqui di lavoro e l'esplorazione di ambienti lavorativi diversi avranno l'opportunità di immergersi in realtà produttive lontane dalla loro quotidianità.

Promosso da Studio L&P di Cagliari e dalla Fondazione BAŞ-Arı di Ankara, il progetto utilizza un approccio educativo basato su un gioco di ruolo (Educational Live Action Role-Playing, Edu-larp) che coinvolgerà attivamente i partecipanti, giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni, con l’obiettivo di potenziare le loro competenze linguistiche, digitali e professionali.

«Sarà un percorso per potenziare la lingua inglese e per sviluppare competenze trasversali fondamentali», spiega Gabriella Longu, responsabile scientifico e legale rappresentante di Studio L&P, per sviluppare competenze trasversali fondamentali. «I giovani sceglieranno una tipologia di impresa nella quale piacerebbe loro vivere un'esperienza di lavoro».

Obiettivo del progetto è creare un ponte culturale e professionale tra Italia e Turchia, favorendo lo scambio di esperienze e metodologie didattiche innovative. «I dodici giovani si conosceranno prima online e successivamente si incontreranno a Cagliari e ad Ankara», aggiunge Longu. «Il confronto attivo con pari di altre nazioni è uno degli obiettivi principali del progetto».

