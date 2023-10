Da spazi abbandonati a spazi verdi con orti didattici, aree dedicate allo sport, giochi e arredi.

Sono 50 i giardini scolastici comunali che verranno riqualificati a Cagliari, nell’ambito del progetto finanziato con fondi Pon Metro React Eu. L’obiettivo è consentire agli studenti di fare sport ma anche lezioni all'aperto. I lavori interessano asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, per una superficie complessiva di 170mila mq, l'80% degli spazi verdi scolastici. L'importo complessivo dei lavori è di 3,3 milioni di euro.

Il lotto "Cagliari Est" al momento è all'80% dell'avanzamento dei lavori, mentre il lotto "Cagliari Ovest" è al 20%. Prevista anche l’installazione di gazebo, protetti da ombreggiatura, e di arredi (sedute e tavoli pic-nic). Molti degli spazi all'aperto avranno orti didattici. Soddisfatto il sindaco Paolo Truzzu che ha commentato il progetto sulla sua pagina Facebook: «Non si interveniva sui giardini scolastici dagli anni Novanta. Abbiamo a cuore il mondo della scuola, i bambini, gli insegnanti, le famiglie e i dirigenti scolastici. Con il bel tempo si può studiare e giocare all'aperto in luoghi belli».

«Con i lavori che via via stiamo ultimando – ha spiegato il primo cittadino – possiamo permettere ai più giovani di poter sfruttare al meglio il bel clima della nostra città per svolgere attività didattica e sportiva all'aperto per gran parte dell'anno in ambienti adeguati, decorosi e al passo con i tempi». Al termine dei lavori saranno messi a dimora circa 50mila arbusti della macchia mediterranea ed essenze. In ogni scuola ci sarà un impianto idrico in sub-irrigazione (prima assente), collegato ad una vasca di accumulo, connesso in tempo reale ad un sistema di rilevamento telematico che consente di modulare modalità e tempistiche di irrigazione in base al tasso di umidità del terreno (ossia di irrigare solo quando esiste effettivamente il bisogno) e segnalare eventuali guasti o malfunzionamenti.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata