Non basta la chiusura di via Roma e l’apertura di cantieri su quasi tutte le strade della zona (come in viale Cimitero e viale Trieste, solo per fare due esempi).

A contribuire a creare il caos traffico in centro città, a Cagliari, è arrivata anche la rottura di una condotta dell’acqua in piazza Deffenu, a due passi dal distributore.

Per consentire l’intervento di riparazione da parte degli operai di Abbanoa è stato necessario un restringimento della carreggiata, che ha comportato il blocco delle auto fino a viale Colombo e la paralisi tra via Campidano e via Pirastu.

