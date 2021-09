La dea bendata continua a baciare tabaccheria “Puddu Annarella” in via Ciociaria a Cagliari. Questa volta è stata realizzata una vincita di 40mila euro per una ragazza con un “Gratta e vinci 50x” di 10 euro.

"Dopo qualche biglietto di piccolo taglio - dice Marco Piseddu, uno dei titolari – una fortunata giocatrice ha beccato quello da 40mila euro. Sono stato io a consegnarglielo. Questi soldi le serviranno sicuramente. Non posso dire altro. Di certo la nostra tabaccheria continua a portare fortuna. Ormai le vincite, grandi e piccole, non le contiamo più”.

Proprio in questa ricevitoria era stato venduto un biglietto del “Turista per sempre” con vincita di un milione e 740mila euro. Era stata una signora di media età a vincere.

Due donne residenti nel quartiere, invece, grazie a un gratta e vinci da 5 euro avevano incassato diecimila euro a testa.











