Tentativo di furto andato male per un disoccupato di 58 anni, senza fissa dimora, arrestato in flagranza di reato stamattina a Cagliari nel quartiere di Is Mirrionis. Stava cercando di rubare degli oggetti in una casa, ma è stato notato dalla proprietaria: una pensionata di 64 anni, che ha subito chiamato il Numero Unico di Emergenza 112 e avvisato che c'era chi, con fare furtivo, si stava aggirando nella zona della sua abitazione con l'obiettivo di sottrarre alcuni materiali.

La descrizione ricevuta dai carabinieri è stata adeguata per un intervento immediato. I militari, arrivati subito sul posto, hanno sorpreso il sospettato mentre cercava di rubare alcuni oggetti. Una volta scoperto, il cinquantottenne ha provato ad accennare una fuga ma è stato bloccato in breve tempo e messo in sicurezza.

Dopo l'identificazione, è emerso che aveva già precedenti di polizia. La vittima, ancora scossa per l'accaduto, ha formalizzato la denuncia. L'arrestato è stato portato al comando di Villanova per le formalità di rito, poi al Tribunale per il giudizio con rito direttissimo.

(Unioneonline/r.sp.)

