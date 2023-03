Continua l’offensiva delle forze dell’ordine contro le irregolarità dei camion-bar ambulanti, noti a Cagliari come “caddozzoni".

Nell’ambito dei controlli sul rispetto delle concessioni e delle norme igienico sanitarie, nei giorni scorsi sono state effettuate delle ispezioni da parte dei carabinieri del Nas, in collaborazione con gli agenti della polizia locale del capoluogo.

Al termine di alcune verifiche i militari hanno proceduto al sequestro di 25 chili di carne bovina surgelata e scaduta, conservata all'interno di locali non idonei sotto il profilo igienico sanitario.

In una successiva ispezione, in un’altra attività, è scattato il sequestro di 77 chili di carne e pesce, sempre surgelati, di tre frigo congelatori non idonei tecnicamente.

Il valore complessivo degli alimenti e dei materiali sequestrati ammonta a circa 10.000 euro.

