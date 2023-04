Con il cantiere in via Roma, e l’apertura di fogne e sottoservizi, c’è il rischio di un’invasione di blatte e topi. Per questo il Comune di Cagliari ha chiesto alla Città metropolitana di effettuare un intervento di disinfestazione. Accordato, anche perché il sindaco è lo stesso: Paolo Truzzu.

Il settore Ambiente dell’ente intermedio, in collaborazione con la società partecipata Poservice, inizierà a lavorare subito dopo le feste di Pasqua, martedì 11 aprile.

“La sinergia tra Città Metropolitana e Comune è fondamentale per dare ai cittadini un servizio sempre più efficiente», sottolinea il consigliere metropolitano delegato all’Ambiente, Roberto Mura.

L’Antinsetti della Città Metropolitana si occuperà delle operazioni di derattizzazione, mentre ProService si focalizzerà sul contrasto degli insetti, in particolare blatte e larve di zanzara.

L’intervento interesserà il tratto che va dal largo Carlo Felice fino a piazza Deffenu, e da via Manno e viale Regina Margherita a scendere verso la via Roma.

Già in corso dal primo marzo invece, in tutti i comuni della Città metropolitana, le operazioni contro le larve di zanzara: proseguiranno fino all’estate.

