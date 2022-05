Un poliziotto è stato azzannato da un grosso cane nella serata di ieri a Cagliari. Le Volanti erano intervenute nella zona di viale Bonaria dove era stata segnalata una lite attraverso una chiamata al 113.

Quando gli animi dei presenti si erano calmati, improvvisamente uno degli agenti è stato azzannato al polpaccio dall’animale. A quel punto il poliziotto – che ha una preparazione specifica per aver frequentato corsi di addestramento - ha utilizzato il taser in dotazione per far mollare la presa al cane, evitando in questo modo conseguenze peggiori.

Soccorso dal 118, l’agente è stato trasportato in ospedale dove gli sono stati assegnati otto giorni di cure. Il proprietario dell’animale è stato invece denunciato per mancata custodia.

(Unioneonline/s.s.)

