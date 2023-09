Erano le 6.30 del mattino quando un trentenne, in via Roma a Cagliari, si è visto accerchiare da tre ragazzi, due stranieri e un sardo. Lo hanno picchiato, colpendolo con schiaffi, calci e pugni, per sottrargli il portafoglio, all’interno del quale c’erano 300 euro e i documenti, e il monopattino.

Ha provato a fuggire, ma il gruppo di malviventi lo ha inseguito, completando la rapina per poi scappare. Nonostante la brutale aggressione, la vittima è riuscita a chiamare la polizia, arrivata sul posto in pochissimo tempo. Il giovane ha indicato due dei rapinatori, che si erano allontanati ma non abbastanza, mentre il terzo aveva già fatto perdere le sue tracce.

Gli agenti hanno raggiunto i due, un cagliaritano di 18 anni e un tunisino di 24, in via Sonnino, nel parcheggio del Comune. Hanno reagito al controllo, opponendo resistenza ai poliziotti. Son stati arrestati in flagranza e, dopo le attività di rito in questura, son stati portati alla casa circondariale di Uta. Dovranno rispondere del reato di rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

