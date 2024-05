Un bus dell'Arst in avaria in via Mameli, a Cagliari, paralizza il traffico nel centro città.

Fine mattinata da incubo per gli automobilisti cagliaritani rimasti intrappolati a Stampace per un guasto a un mezzo dell'Arst. Dopo pochi minuti, si sono formate lunghe file d'auto e sono rimasti bloccati anche altri autobus, uno dell'Arst e tre del Ctm.

Sul posto le pattuglie della Polizia Locale. Con viale Trieste teatro dei lavori, la viabilità in tutta la zona è andata in enorme sofferenza con il traffico intenso anche in viale Merello.

Per spostare il pullman è necessario l'intervento di un carroattrezzi specializzato nel recupero di autobus. I disagi sono destinati ad andare avanti ancora per mezz'ora.

© Riproduzione riservata