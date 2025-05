Blatte vive tra le scaffalature, nei locali di preparazione dei cibi e perfino nei bagni del personale: è quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas di Cagliari durante un’ispezione in un ristorante di cucina asiatica nel cuore della città.

Le condizioni igienico-sanitarie riscontrate erano tali da far scattare immediatamente la chiusura dell’attività. L’operazione, condotta nell’ambito dei controlli per la sicurezza alimentare, ha messo in luce una “massiccia presenza” di insetti blattoidei – comunemente noti come scarafaggi – annidati in vari ambienti del locale, compresi spogliatoi e servizi igienici riservati al personale.

I militari hanno disposto il blocco ufficiale dell’attività e la sospensione immediata della somministrazione di alimenti e bevande. Al gestore sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per violazione delle norme igienico-sanitarie previste dal Decreto Legislativo 193/2007. Il ristorante resterà chiuso fino a quando non verranno ripristinate le condizioni minime di igiene e pulizia, e solo dopo il via libera dell’Autorità sanitaria.

