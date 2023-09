Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Con queste accuse gli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera hanno arrestato nello scalo di Elmas un cittadino siriano.

Durante i controlli dei passeggeri in partenza per Dublino, da ulteriori accertamenti sulla carta d’identità francese mostrata dal siriano hanno scoperto che il documento era inserito nella banca dati delle Frontiere come da ricercare.

L’uomo, 36 anni, ha detto di averlo acquistato in Grecia per 50 euro. Al termine degli accertamenti è stato arrestato e condannato a 18 mesi con la condizionale.

La pratica è ora al vaglio dei poliziotti dell’Ufficio per l’Immigrazione e degli Stranieri della Questura.

(Unioneonline/D)

