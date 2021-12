Disagi nei trasporti a causa della fitta nebbia che in queste ore avvolge Cagliari.

I primi collegamenti in arrivo e in partenza dallo scalo di Cagliari-Elmas non hanno subito cancellazioni o ritardi, ma due voli in arrivo sono stati dirottati a Olbia.

Si tratta di quello delle 10.30 da Milano-Linate operato da Volotea e quello delle 10.55 proveniente da Milano-Malpensa operato da easyJet.

